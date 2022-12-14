Очень жесткий ответ: в Кремле согласовали меры по потолку цен на нефть из России

Что еще сделала Москва, чтобы не пострадать от западных санкций.

Российские власти подготовили ответ на нефтяные санкции, введенные в ЕС, США и Австралии — так называемый «потолок цен» на российскую нефть. Ответные меры России практически согласованы.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью выше $60 и минимум на 5% ниже рыночной. К потолку цен присоединился почти весь Евросоюз, страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия.

Когда такие санкции обсуждались, то Россия не раз заявляла, что не намерена поставлять нефть по условиям ценового потолка. Однако было неясно, что предпримет страна в ответ на санкции. Но теперь ответ известен, пишут «Ведомости». Источники поделились проектом указа, который станет ответом на «потолок».

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Согласно документу, РФ запретит продажу нефти, если её получателем является страна, которая присоединилась к потолку цен.

Также продажа будет запрещена, если в контракте потолок цен фигурирует как условие или устанавливаются цены, равные потолку цен (то есть 60 долларов за баррель).

Кроме того, правительство разрешит обходить любые запреты на проведение сделок, но с обязательным условием — на это должны согласиться российские власти.

Планируется, что указ вступит в силу с момента опубликования и будет действовать до 1 июля 2023 года года с возможностью продления. Правительство пропишет все детали, в том числе список стран, а также то, кто будет заниматься мониторингом соблюдения запрета. Действие указа не распространится на соглашения, которые были заключены до 5 декабря.

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Источники добавляют, что отдельно в подзаконных актах правительства может быть прописано положение о предельном дисконте на российскую нефть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил ранее, что текст указа будет опубликован «в ближайшие дни». Тогда он также добавил, что «есть ещё некоторые аспекты, которые обсуждаются».

Эксперты считают, что ответные меры, которые вводит Россия, должны соответствовать уровню угроз и вызовов от Запада, которые влияют не только на Россию, но и на всех участников рынка. И стоит учитывать, что с похожими санкциями может столкнуться другая страна и другие товары.

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«По своей сути, потолок цен — не что иное, как новая форма взаимодействия на рынке, которая может привести к отмене принципов свободной торговли и введению жесткого регулирования», — считает доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

По его мнению, речь идет об изменении порядка мировой торговли, а также об установлении цены для «своих» и «чужих». Крутаков считает, что речь не идет о попытке нанести вред российской экономике.

«На самом деле отрабатывается универсальный механизм разрушения самых фундаментальных норм международного права — суверенного права государств на использование принадлежащих им ресурсов», — отметил эксперт.

На нефтяных компаниях указ катастрофически не отразится, так как многие из них уже перенаправили нефть на другие рынки, в том числе в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В октябре 2022 года на европейский рынок приходилось только чуть более 20% от всех морских поставок нефти. Да и то, часть этих поставок из европейских портов уходила в страны Азии.

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Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин допустил сокращение добычи нефти в качестве ответа на потолок цен. Он отметил, что это может стать «одной из мер».

«Мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи», — заявил президент.

Путин добавил, что у РФ есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи (участники нефтяного картеля сокращают добычу нефти, чем недовольны США — прим. ред.), а если потребуется, то будут и другие. На фоне заявлений Путина цены на нефть выросли.

Западные аналитики считают, что первые итоги лимита потолка цен на нефть и эмбарго (запрещена морская перевозка российской нефти и страхование судов с ней — прим. ред.) пока неутешительные.

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Эксперты агентства Bloomberg отмечают, что спрос на российскую нефть достиг рекорда, а сырье котируется выше потолка цен ЕС. Объем грузоперевозок вырос до 3,6 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня.

Это связано с тем, что Москва хорошо подготовилась, купив танкеры и застраховав их в компаниях, которые признают азиатские покупатели. Острой нехватки судов для перевозки топлива не ощущается. Сейчас российская нефть активно уходит в Азию.

Кроме того, эксперты отмечают, что российские поставщики стали «осторожнее» — сейчас треть российского нефтяного экспорта уходит из российских портов без конечного пункта доставки. Как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, более половины всех судов, выходящих из портов Арктики, Балтийского и Черного морей направляются в Суэцкий канал без конечного пункта назначения, а на суда для Азии и без пункта назначения на прошлой неделе пришлось 89% всех поставок.

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