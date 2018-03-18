Очереди на участках: Жители Кубани начали активно голосовать с самого утра

Начать воскресное утро с посещения избирательного участка 18 марта решили многие жители Краснодарского края.

Корреспонденты «Кубань 24», работающие в разных районах края, сообщают, что практически везде голосование очень активно идет с самого открытия избирательных участков. Очереди на получение избирательных бюллетеней — не редкость.

Традиционно активно в утренние часы голосуют в сельских районах. Впрочем, в городах участки тоже не пустуют.

«Я пришел на участок в 8:10, надеясь проголосовать без очереди, но выдачи бюллетеня пришлось подождать — к моему столу уже стояли четверо. Причем и к соседним столам за бюллетенями тоже стояло по 2 – 3 человека. Когда я проголосовал и уходил, ситуация оставалась прежней — постоянно подходили избиратели, ни один из членов избирательной комиссии не простаивал», — рассказал корреспондент Андрей Михайлов, голосовавший в Западном округе Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 18 марта в 8:00 открылось 2 тыс. 791 избирательных участков.

Смотрите в нашей галерее фото с избирательных участков в Краснодаре, Ейске, Приморско-Ахтарске, Абрау — Дюрсо.

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