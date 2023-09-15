Президент Казахстана сообщил, что очередная встреча лидеров стран-учредителей Фонда спасения островов пройдет в Казахстане в 2026 году передает Казинформ со ссылкой на Акорду.

“Сегодняшний саммит обеспечит стабильное развитие, безопасность и экономическое процветание нашего региона только посредством тесного сотрудничества, взаимовыгодного партнёрства и уважения интересов друг друга. Это наглядно показывает, что мы можем предоставить через В дальнейшем наша встреча позволит выработать своевременные и совместные решения по укреплению регионального сотрудничества в водной сфере. Предлагаю провести ее в Стамбуле. В заключение хотел бы еще раз подтвердить, что Казахстан готов приложить все усилия для поднятия деятельности Фонда на совершенно новый уровень. Уверен, что активное участие всех стран-учредителей в работе Фонда поможет Фонду работать эффективно. решение водной проблемы и усиление региональной интеграции”, – сказал Касым-Жомарт Токаев.