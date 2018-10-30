Очередное заседание по делу «краснодарских каннибалов» состоится 2 ноября

Суд пройдет по делу в отношении Натальи Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве к убийству.

«Следующее заседание по делу состоится 2 ноября в Прикубанском районном суде Краснодара. На заседании будет сформирована коллегия присяжных», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 29 октября начались судебные слушания по делу так называемых «краснодарских каннибалов». Заседание проходило в закрытом режиме. Наталью Бакшееву обвиняют по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ в подстрекательстве к убийству.

В Краснодаре в сентябре 2017 года дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела. После этого 12 сентября 2017 года на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию. Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница. В Краснодаре по делу о каннибализме арестовали женщину, ее подозревают в подстрекательстве к убийству. В СК заявили, что пока не располагают данными, что задержанные по подозрению в убийстве и расчленении женщины являются серийными убийцами-каннибалами. Задержанные отрицают факт каннибализма.

СМИ сообщили, что по делу о расчленении женщины в Краснодаре задержали третьего подозреваемого. Однако в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю 2 октября опровергли информацию о третьем фигуранте в уголовном деле так называемых «краснодарских каннибалов». В уголовном деле по-прежнему два фигуранта: 35-летний мужчина и его 42-летняя супруга, следствие проверяет информацию о возможных соучастниках подозреваемых супругов.

Экспертиза показала, что останки, найденные в банке и холодильнике, принадлежат одному человеку. В краевой столице в сентябре завершили расследование уголовного дела в отношении так называемых краснодарских каннибалов. Мужа Натальи Бакшеевой в связи с опасным инфекционным заболеванием поместили в специализированное лечебное учреждение.

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