Очередной судебный процесс против Трампа начнется 4 марта следующего года.

Дело бывшего президента США Дональда Трампа об отмене результатов президентских выборов 2020 года будет рассмотрено с 4 марта 2024 года, передает Казинформ со ссылкой на ВВЦ.

Специальный Прокурор Джек Смит просил, чтобы суд над 45-м президентом США начался 2 января 2024 года, а адвокаты Трампа просили, чтобы суд начался в апреле 2026 года, через 17 месяцев после выборов. должен согласиться на эту дату», — заявил судья.

В обвинительном заключении Трампу предъявлены обвинения по четырем пунктам, включая заговор с целью обмана Соединенных Штатов, препятствование осуществлению правосудия и нарушение гражданских прав.

Выборы фальсификация является одним из четырех уголовных обвинений против Трампа.

Бывший президент отрицает все обвинения.

77-летний Трамп хочет баллотироваться на пост президента в следующем году и считается главным претендент среди кандидатов от Республиканской партии. >

В следующем году, 25 марта, Трамп предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в финансовых махинациях с получением денег порноактрисами, а в мае — во Флориде по обвинению в ненадлежащем обращении с секретными документами.

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Трампу и еще 18 людям предъявлено обвинение в попытке повлиять на выборы 2020 года в Грузии. Дата начала этого процесса еще не установлена.