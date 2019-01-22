Очевидцы: люди прыгают за борт с двух горящих в Керченском проливе кораблей

Видео с горящими в Черном море судами опубликовали в соцсетях 21 января.

По словам очевидцев, на рейде стояли два судна, одно из них, предположительно, перевозило природный газ, и именно на нем, уверяют пользователи соцсетей, произошел взрыв.

Огнем объяты два корабля. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе Росморречфлота. Судовые команды стараются спасти с бортов груз и личные вещи, есть информация, что люди прыгают за борт. На место направлен спасательный буксир «Демидов».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, на судах находились 17 и 14 человек.

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