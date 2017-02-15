Очевидцы: пожар в краснодарской многоэтажке начался с квартиры неблагополучной семьи

В крупном пожаре в Музыкальном микрорайоне Краснодара 15 февраля погиб один человек. Огонь вспыхнул в многоэтажке на улице Прокофьева. По данным МЧС, загорелась мансарда шестиэтажного дома.

Были эвакуированы около 500 жильцов, среди них 90 детей. Люди покидали квартиры в спешке. На многих даже нет верхней одежды.

— Все произошло мгновенно, успели только куртки одеть на детей и вывести. Домой пришла — полностью все горит. В литере А на последнем этаже алкоголики какие-то живут, у них загорелась квартира. И все это за десять минут по нашим квартирам.

— С моего окна шестого этажа напротив этого дома все пылает, стенка просто рушится, и это нереально страшно, — рассказывают очевидцы.

Эвакуированы были не только жильцы горящего дома, но и соседних многоэтажек. Все люди будут размещены в одной из школ, затем их развезут по гостиницам.

«Сейчас автобусами будем их вывозить в школу № 66, где будет обеспечен горячий чай, горячее питание, и уже из этой школы будем развозить по номерному фонду, который мы сейчас разыскиваем по городу, то есть гостиницы и так далее», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Пламя перекинулось на соседнее здание. Но позже эта опасность миновала. В тушении пожара участвуют более 120 человек и 44 единицы техники.

«Идут основные действия по тушению пожара. Создано семь участков тушения пожара. Работает шесть звеньев ГЗС. Пожарные сражаются с огнем», — сказал врио начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин.

По решению мэра, в микрорайоне введен режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП развернут оперативный штаб.

По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем. В одной из квартир проживала неблагополучная семья, которая вечером распивала спиртные напитки. В распоряжении «Кубань 24» появилась запись разговора хозяина квартиры, с которой начался пожар.

— С тебя начался пожар?

— Да.

— На мансарде, да?

— Да.

Точную причину установят следователи, которые уже работают на месте происшествия. Также свою проверку проводит прокуратура края. Там сообщили, что дом является самостроем, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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