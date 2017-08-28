Очевидцы рассказали о погоне с перестрелкой в Краснодаре

Днем 28 августа трое жителей Краснодара открыли огонь по сотрудникам ДПС.

Автоинспектор остановил черную Toyota для проверки документов. Но вместо этого 21-летний водитель открыл стрельбу по полицейским из травматического пистолета. Один из сотрудников был ранен. Пассажиры стрелка выскочили из машины и бросились убегать. А он сам сел в автомобиль и скрылся на городских улицах.

В Краснодаре была введена спецоперация. На Тургенева стрелка удалось догнать. На перекрестке с Атарбекова автомобиль злоумышленника врезался в несколько машин, стоящих на светофоре. Тут же подоспел и патруль. Гонку видели десятки прохожих.

— Оттуда ехала первая Toyota, и две патрульные за ней. Потом я сюда подошел, они уже здесь стояли.

Выстрелов люди не слышали, только скрежет металла по асфальту. Полицейские пробили переднее колесо черной иномарки, и, скорее всего, именно это позволило остановить злоумышленника. О стрельбе свидетельствуют и пробоины в лобовом стекле полицейской машины.

— Он в нас стрелял, в стекло попал. Там осколки.

— Не ранен?

— Нет, все нормально, чуть-чуть руку посекло.

В перестрелке на улицах города никто не пострадал. Как только черная Toyota остановилась, водитель бросился в бега. На кадрах камеры наблюдения отчетливо видно, как молодой человек выскакивает из машины и бежит в сторону дворов. В руках он держит автомат. По последней информации, найти его и одного из пассажиров иномарки пока не удалось.

Третий участник нападения сейчас находится под стражей. В салоне и багажнике автомобиля стражи порядка обнаружили целый склад боеприпасов: патроны для охотничьего ружья, пистолет, заряженные магазины, чехлы на автоматы, а еще походное снаряжение и комплекты сменной одежды.

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело. Стражи порядка распространили ориентировки на стрелков. Одни из них 1996 года рождения, был одет в черные шорты и светлую футболку. Его подельник старше — ему около 25 лет. Оба — жители краевой столицы. Всем, кто видел этих людей, необходимо немедленно обратиться в дежурную часть или позвонить по телефону 02.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре днем 28 августа в районе троллейбусного депо № 1 на улице Тургенева во время погони произошла перестрелка. По словам очевидца, полиция преследовала автомобиль, после чего раздались три выстрела. Погоня продолжалась до перекрестка улиц Тургенева и Атарбекова. В розыск объявили 21-летнего Никиту Медведева и 25-летнего Дмитрия Карачкина.

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