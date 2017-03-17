Очевидцы рассказали о пожаре на улице Кузнечной в Краснодаре

На улице Кузнечной в Краснодаре 17 марта горел частный дом. Сообщение на пульт пожарной части поступило во второй половине дня от соседей.

Сначала они услышали оглушительный треск.

«Вначале я думала, град пошел, потому что был дождь. Услышала треск, выглянула в окно. А там крыша у них горит. Конечно, вызвала пожарных», — рассказала очевидец Анастасия Растворова.

Пламя охватило площадь в 60 кв. м. Полностью прогорела крыша. Но дом внутри остался цел. Из проживающих в нем никто не пострадал, в том числе и собака, которая находилась во дворе горящего дома.

Тушили пожар 14 спасателей и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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