Очевидцы рассказали о пожаре с двумя погибшими в Ейском районе

Ночь на 26 февраля на Кубани стала самой холодной зимой 2018 года. В такую погоду увеличивается число пожаров из-за того, что жители края неправильно используют отопительное оборудование.

Утром 26 февраля загорелся частный дом в станице Ясенской Ейского района. Погибли две женщины. Соседи считают, что причиной возгорания стала сильно растопленная печь. Они сообщили пожарным о происшествии. Через пять минут после вызова расчеты уже приступили к тушению огня.

«Три пожарные машины воду вылили, затем четвертая из Ейска пришла. Потушили. Я стоял с фонарем, глава подошел, взял у меня фонарь, в окно посмотрел и рассказал, что там два тела лежат в разных комнатах. Сказал, что одни скелеты остались, тела сгорели полностью», — рассказал житель станицы Ясенской Виктор Семка.

По словам местных жителей, 64-летняя пенсионерка проживала одна, а 25 февраля к ней пришла ночевать ее 45-летняя дочь. По факту гибели женщин в следственном комитете проводят проверку. У правоохранителей другая версия причины ЧП: по предварительной версии, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки.

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