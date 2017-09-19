Очевидцы рассказали об эвакуации торговых центров в Краснодаре

На Кубани 19 сентября эвакуировали посетителей «СБС Мегамолл», БЦ «Кавказ», ТЦ «Карнавал», ТЦ «Галактика» и ТЦ «Западный».

Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что как минимум семь развлекательных комплексов кубанской столицы оцепили полицейские и пожарные. Оперативные службы вывели всех из торговых центров.

«Поступил телефонный звонок с информацией о заложенной бомбе. По команде МВД в 15:25 была объявлена эвакуация, которая прошла за 12 минут и была закончена в 15:37. В настоящее время на месте работают оперативные службы. Мы ожидаем прибытия кинологов», — рассказал заместитель административного директора ТРК «СБС Мегамолл» Владислав Тутаев.

Позже в Интернете появилась информация о том, что к списку атакованных учреждений Краснодара присоединились и гостиницы. Один из пользователей рассказал, что его эвакуировали из отеля «Хилтон». Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.

Очевидцы в соцсетях обсуждают версию, что скорее всего, во все эти ТРЦ поступили анонимные телефонные звонки с угрозами.

«Сказали, всем выйти и подальше отойти, и все. Взяли все самое важное».

Подобные инциденты произошли 19 сентября не только в Краснодаре. В Москве эвакуировали сразу восемь столичных управ и префектур, несколько торговых комплексов. В Воронеже людей выводили из зданий городской и областной дум, покупки не успели завершить посетители пяти крупных магазинов. В Астрахани поступило 12 сообщений об угрозе взрыва. Звонившие уверяли, что бомбы заложены в аэропорту, областной администрации и мэрии. Не обошли лжеминеры вниманием и местные торговые центры. Всего за день, по данным источника в экстренных службах, эвакуировали больше 27 тысяч человек.

Беспрецедентная по масштабам атака телефонных террористов началась в стране на прошлой неделе. От действий анонимных хулиганов пострадали больше 40 городов страны от Владивостока до Калининграда. К счастью, во всех случаях тревога была ложной.

ФСБ возбудила уголовные дела. Виновным грозит наказание до пяти лет лишения свободы за ложные сообщения о теракте.

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