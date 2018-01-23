Очевидцы: с места ДТП в Новороссийске госпитализировали двоих мужчин

Легковой автомобиль 23 января ночью врезался в автобусную остановку. В этот момент людей там не было.

По сообщениям очевидцев, водитель иномарки либо не справился с управлением, либо был пьян. Легковушка на высокой скорости задела припаркованный микроавтобус и вылетела с проезжей части. Автомобиль снес дорожные знаки, ограждения пешеходной зоны, обломил ветки дерева и врезался в столб.

В машине сработали подушки безопасности, а крышу смяло так, что спасателям пришлось ее срезать, чтобы добраться до людей.

С места ДТП в кареты скорой помощи забрали двоих мужчин. Что стало причиной аварии, пока неизвестно, полиция изучает кадры столкновения и опрашивает очевидцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла на улице Героев Десантников.

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