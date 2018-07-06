Очевидцы сняли на видео последствия ливня в Адлере

Впервые с начала чемпионата мира по футболу 6 июля из-за дождя опустела фан-зона у Южного мола.

Болельщики покинули площадь, а техперсоналу пришлось укрывать аппаратуру для трансляции матчей. По всему городу очевидцы снимали на видео потоки воды, которая плескалась через бордюры, некоторые люди передвигались по затопленным улицам на надувных матрацах.

Ливневки не успевали пропускать большие потоки воды — выпала сразу треть месячной нормы осадков. Машины плыли, волны били до капота.

Из-за сильных осадков затопило часть федеральной трассы Джубга — Сочи. На место выехали бригады Росавтодора, полиция и коммунальные службы. Ситуацию с непогодой держат под контролем, подтвердил губернатор Кубани.

«По подтоплениям в Сочи: все экстренные службы работают в усиленном режиме. Это субтропики, тут такое бывает. Последствия уже устраняют», — написал Вениамин Кондратьев в Twitter.

Резкая смена погоды характерна для субтропиков. Сейчас осадки прекратились и, по словам синоптиков, возобновятся они 7 июля, в день матча Россия — Хорватия.

«На период матча ожидается выпадение осадков, но дожди будут уже вечером 7 июля. Они будут носить прерывистый и кратковременный характер. Я думаю, что они не сильно осложнят матч 1/4 финала», — сказал руководитель территориального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Ливни и ветер прогнозируют и в других районах Кубани. Метеорологи ожидают кратковременные дожди и грозы, в горах и предгорьях возможен град, но не такой крупный и разрушительный, как 30 июня на северо-востоке края. Переменчивыми в плане погоды будут только 7 и 8 июля, а после этих выходных прогнозируют тепло и ясное небо.

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