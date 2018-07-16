Очевидцы сняли на видео смерч в Геленджике

Воронку заметили 16 июля над морем в селе Криница.

Видео выложили в социальные сети. На кадрах видно, что смерч находится недалеко от берега, в это время идет дождь.

Власти Геленджика предупредили жителей и гостей предупредили, что 17-18 июля на курорте ожидаются сильные осадки с грозой, градом, усилением ветра до 25 м/с.

«Над морем возможно образование смерчей, ожидается подъем уровня воды в реках», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 июля прошел сильный дождь. В районе Вишняковского рынка из-за скопления воды встали трамваи.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступили обращения граждан о подтоплениях на проезжей части улиц. Заявки выполняют десять вакуумных машин подрядных организаций.

На улице Московской в Краснодаре в луже застряла маршрутка с пассажирами.

В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения.

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