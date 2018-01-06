Очевидцы: в Армавире в доме на территории военного городка произошел взрыв

По данным очевидцев, взрыв прогремел вечером 6 января.

Видео с места события в социальные сети выложили очевидцы. По их словам, взрыв, предположительно, произошел на третьем этаже многоквартирного дома.

«На месте работают пожарные расчеты и медики. Двух пострадавших увезли на реанимобилях», — сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что сообщений о происшествии в Армавире на пульт оперативного дежурного не поступало.

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