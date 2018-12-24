Полиция проводит проверку по факту происшествия.

На улице Корницкого местные жители стали очевидцами драки между мужчиной и работниками мусороуборочной компании. Видео с потасовкой, которая произошла днем 23 декабря, выложили в соцсети.

Свидетели конфликта рассказали, что к одному из домов подъехал мусоровоз, чтобы опустошить баки. Местному жителю не понравилось, что работники службы сделали это неаккуратно и попросил их убрать за собой. Вместо этого из мусоровоза выскочил водитель с монтировкой и его помощник с заточкой. Они стали выкрикивать угрозы и нападать на мужчину. Затем работники компании решили уехать. Мусоровоз тронулся и чуть не задавил местного жителя, который попытался снять на видео номера машины, пишет «Наша газета Новороссийск».

По факту инцидента сотрудники полиции проводят проверку, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник