Очевидцы: в смертельном ДТП в Динском районе водитель легковушки пошел на обгон

На месте аварии с пятью погибшими сейчас работает съемочная группа «Кубань 24». Корреспондент Вероника Стороженко рассказала все подробности по телефону.

«Мы сейчас находимся на месте страшной аварии. Лобовое столкновение легковушки и грузовика произошло на дороге в районе поселка Редутского Динского района. По словам очевидцев, водитель легковой Kia пошел на обгон и встретился с грузовым Volvo. Удар был настолько мощный, что обе машины скатились с дороги в лесополосу. Большегруз перевернулся, а от легковушки в прямом смысле ничего не осталось. Известно, что в ней находилось пять человек, они все погибли. Водитель грузового автомобиля остался жив. Сейчас на месте работает огромное количество техники и спасателей, все обстоятельства произошедшего устанавливают», — рассказала Вероника Стороженко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла в 16:35 на 230-м километре трассы Краснодар — Кропоткин в районе поселка Редутский. По предварительным данным, водитель Kia ехал со стороны Усть-Лабинска в сторону Краснодара и допустил лобовое столкновение с грузовиком Volvo. По данным полиции, на месте аварии погибли пять человек, которые ехали в легковушке. Погибли трое детей в возрасте от 9 до 16 лет, а также 37-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Появилось видео с места смертельного ДТП в Динском районе.

По факту смертельной аварии в Динском районе возбудили уголовное дело.

Вернуться на ленту

Источник