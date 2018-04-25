Очевидцы землетрясения на Кубани: тряслись кровати и столы

Подземные толчки в ночь на 25 апреля ощутили жители Новороссийска, Анапы, станицы Натухаевской, Сукко, Алексеевки, Супсеха и хутора Красного.

По словам очевидцев, тряслись кровати, диваны и столы. Эпицентр находился на глубине 80 км. Прошедшей ночью много землетрясений произошло по всему миру. Это зафиксировал сайт российского геоцентра. Самая большая магнитуда была на острове Тонга в Полинезии — пять баллов.

«Землетрясения на территории планеты — это нормальное явление, которое в эти дни происходит ежедневно. Самая активная зона простирается от Индонезии через Тибет, Памир и Иран на Кавказ. Она активно работает в эти дни, поэтому была захвачена наша территория», — рассказал гидрогеолог Владимир Шереметьев.

Как сообщили сотрудники МЧС, ни в Анапе, ни в Новороссийске жертв и разрушений нет, эвакуация не потребовалась. Предприятия и объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подземный толчок в Анапе зафиксировали 24 апреля в 23:47, в Новороссийске — около 00:10. Магнитуда землетрясения на Кубани достигла 4,2 балла.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник