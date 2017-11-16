Очистку и регулирование русел Кубани и Протоки оценили в 750 млн рублей

Заявки на электронный аукцион разместило ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю».

На реконструкцию противопаводковой системы обвалования Кубани и Протоки с подготовительными работами по очистке и регулированию русел этих рек на территории региона планируют израсходовать более 748,8 млн рублей из федерального бюджета.

По условиям конкурса, победитель должен приступить к работе после заключения контракта и завершить ее 25 декабря 2019 года.

Заявки на конкурс принимают до 1 декабря. Аукцион в электронной форме проведут 7 декабря, пишет «Коммерсантъ».

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