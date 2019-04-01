Одежда от кубанских производителей появится в торговых центрах края

В Краснодаре 1 апреля обсудили взаимодействие предприятий легпрома с ТЦ.

В обсуждении приняли участие представители исполнительной власти, торговых центров: «Центр города», «Красная Площадь», «Галерея Краснодар», «OZ Молл», «СБС», «МЕГА Адыгея», руководители предприятий легкой промышленности.

Кубанские производители заинтересованы в том, чтобы их продукция была представлена в торговых комплексах города и края. Но арендная плата за торговые площади слишком высока.

«Выход из ситуации мы видим в организации единых шоурумов небольших площадей, где кубанские швейные фабрики смогут представить образцы своих коллекций», — подчеркнул руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Глава ведомства добавил, что краевые власти готовы поддержать предприятия в этом проекте, разработав специальную меру господдержки.

Сотрудничество с региональными производителями — взаимовыгодный процесс. Торговые комплексы, предоставляя площади локальным предприятиям, привлекают новую аудиторию покупателей. Производители получают гарантированный канал сбыта, широкую представленность в регионе. В целом это еще одна мера, направленная на продвижение отечественной продукции и вытеснение некачественного товара с полок магазинов, добавил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Представители торговых центров поделились планами по развитию комплексов и объявили о готовности сотрудничать с кубанскими производителями. Будет разработана концепция единой торговой площади, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.