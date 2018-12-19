Один из подозреваемых в убийстве в Псебае сорвал первое заседание

Молодой человек не пришел на слушание, отключил все номера мобильных — не только свой телефон, но и официальных представителей — родителей. Связаться с ними краевому суду так и не удалось.

Обвиняемым по резонансному делу 19 декабря должны были избрать меру пресечения и начать допрос свидетелей. Их около 60 человек. Из-за неявки одного из фигурантов заседание было решено перенести на 22 января. Если и в этот день обвиняемый и его отец не явятся в зал суда, силовикам придется привести их под конвоем.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство 40-летней женщины произошло 13 мая в поселке Псебай. Следственный комитет 15 мая сообщил о возбуждении уголовного дела. В Мостовском районе арестовали подростка, подозреваемого в убийстве женщины в поселке Псебай. По делу об убийстве женщины в поселке Псебай назначили генетическую экспертизу. Был задержан второй подозреваемый по делу об убийстве женщины в Мостовском районе.

СК 21 мая сообщил о предъявлении обвинения двум фигурантам дела об убийстве матери пятерых детей в Псебае. Глава поселка Псебай Мостовского района ушел в отставку. В поселке Псебай следователь скрыла факт грабежа подростком, который участвовал в убийстве женщины.

СК завершил расследование дела об изнасиловании и убийстве жительницы Псебая.

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