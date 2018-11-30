Один из раненых в Краснодаре росгвардейцев находится в тяжелом состоянии

Перестрелка произошла 29 ноября на улице Гагарина. Были ранены два сотрудника Росгвардии.

Один из них — 21-летний младший сержант — был ранен в голову. Сейчас он прооперирован и находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи продолжают борьбу за его жизнь. Личный состав Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю сдает кровь для коллеги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ведомства.

Второго росгвардейца — 40-летнего прапорщика — доставили в больницу скорой медицинской помощи с ранением предплечья. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Семьям сотрудников Росгвардии психологи ведомства оказывают помощь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 29 ноября неизвестный мужчина около продуктового магазина на улице Гагарина открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам Росгвардии. Они были при исполнении и сидели в припаркованном патрульном автомобиле. В результате происшествия нападавшего застрелили. По факту перестрелки в СК возбудили уголовное дело.

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