Один из спасенных при пожаре на судах в Керченском проливе моряков получил обморожение

По данным Федерального агентства морского и речного транспорта, у одного моряка зафиксировали обморожение нижней конечности. Состояние других спасенных удовлетворительное.

Следственный комитет России проводит расследование по факту гибели иностранных граждан в пожаре на двух кораблях. Трагедия произошла в нейтральных водах недалеко от берега Тамани.

«По версии следствия, 21 января 2019 года примерно в 18:00 в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив произошло возгорание двух торговых судов. Предварительно, десять членов экипажа погибли», — сказал помощник руководителя Южного СУT СК России Анна Терземан.

Тела погибших спасатели подняли на борт буксира «Меркурий». Из воды удалось достать 12 выживших. Еще десятерых сейчас ищут в зоне ЧП. Однако, как заявили в Росморречфлоте, спасательная операция переведена в поисковую, так как шансов найти живых членов экипажей практически нет. Ситуация усложняется погодными условиями. Из-за шторма в Керченском проливе буксир не может отправиться на берег.

«В штормовом и ветреном море это непросто, это не так быстро. Как только безопасно удастся принять на борт тела, они будут доставлены в Керчь. Это займет еще несколько часов. По нашим данным, состояние спасенных удовлетворительное, только у одного моряка зафиксировано обморожение одной из нижних конечностей», — рассказал пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

Принять иностранных моряков готовы и кубанские медики. Соответствующее распоряжение краевому минздраву дал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Если понадобится помощь более опытных врачей или проведение сложных операций, краевые больницы в Краснодаре также готовы подключиться. В случае необходимости, к месту происшествия будет направлена бригада санавиации с высококвалифицированными специалистами», — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

На месте трагедии находятся кубанские спасатели. Пожар на судах не потушен, как заявили представители Новороссийского морского спасательно-координационного центра, сбить пламя не удастся до тех пор, пока не выгорит весь газ, который перевозили суда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Возбудили дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

По уточненным данным, известно о гибели десяти человек, еще десять пропали без вести. Для поисков пропавших после пожара моряков привлекут вертолет.

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