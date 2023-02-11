ОДН на всех: с 1 марта для части россиян вырастут счета за ЖКХ

Собственники будут оплачивать общедомовые нужды исходя из их фактического потребления.

С 1 марта в России изменится оплата за потребление общедомовых нужд (ОДН). Теперь собственники будут оплачивать ресурсы в соответствии с их фактическим потреблением — то есть по счетчику. Если приборов учета в доме нет, то рассчитывать платежи за ОДН будут методом аналогов.

Правительство разработало изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг. Главная цель поправок — приблизить платежи за коммунальные услуги к уровню их фактического потребления. Как пишет «Парламентская газета», поправки касаются оплаты горячей и холодной воды, электричества и водоотведения.

Сейчас нормативы потребления, в случае отсутствия приборов учета, формируются исходя из мощности подключаемого оборудования и расходов ресурсов. Однако с 1 марта за основу будут брать показания счетчиков в домах аналогичной конструкции и такой же климатической зоны.

Кроме того, в прошлое уйдут корректировки, которые собственникам выставляли в начале года. В частности, это касалось оплаты отопления.

«Люди будут платить равномерно в течение года. Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост», — объяснила изданию глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая.

По ее словам, жители смогут сами установить нормативы потребления ресурсов конкретно для своего дома. Но они должны быть близки к фактическому потреблению.

Как пояснила зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева, каждый собственник квартиры теперь будут платить за фактическое пользование лампочками в подъездах, электричество в лифтах, а также воду для мыться полов.

Депутат предупредила, что в некоторых случаях фактическое потребление может оказаться выше нормативного, поэтому россиянам стоит приготовиться к росту счетов за ЖКХ. При этом собственникам придется оплачивать включенный круглосуточно свет в подвале или утечки воды.

Вместе с тем для некоторых россиян появится возможность снизить расходы на коммуналку. С 1 марта можно будет не платить за услуги, которыми вы фактически не пользовались. Например, если собственника не было дома более пяти дней, то он имеет право обратиться за перерасчетом квитанции о вывозе мусора.

С 1 декабря 2022 года в России в очередной раз выросли коммунальные тарифы. Предельный размер индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения был определен в 9%.