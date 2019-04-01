Одного из пострадавших при взрыве снаряда в Новороссийске отправили в реанимацию

Всего после взрыва боеприпаса в больницу попали три человека.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

Трое молодых людей в Новороссийске нашли учебный снаряд и принесли его домой, в результате неосторожного обращения он взорвался. Пострадавших доставили в городскую больницу № 1.

«Из пострадавших один несовершеннолетний. Родители его оповещены, в настоящее время он находится в реанимации», — сказала Ковалева.

Омбудсмен добавила, что причины инцидента устанавливают правоохранительные органы. Ковалева также сообщила, что еще один из пострадавших, 18-летний молодой человек, выписан из больницы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», патрон от РПГ студенты нашли на военном полигоне в Новороссийске.

По данным СМИ, пострадавшие — студенты Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Один из парней получил ожог лица и травму глаз, он находится в тяжелом состоянии. У двух других студентов — ранения лица, рук, шеи.

Полиция проводит проверку.