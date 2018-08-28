Одного из похитителей сумки с 30 млн рублей задержали на вокзале в Сочи

В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В дежурную часть УВД по Сочи обратился местный житель. Он сообщил, что снял в банке крупную сумму денег и ехал на автомобиле со своими знакомыми. В тот момент, когда заявитель ненадолго покинул машину, рядом остановилась иномарка. Двое неизвестных в масках вышли из автомобиля и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им сумку с деньгами. После того как их требования были выполнены, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила около 30 млн рублей», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В городе ввели планы «Перехват» и «Сирена». Полицейские составили ориентировки на розыск предполагаемых преступников и автомобиля, на котором они передвигались.

На железнодорожном вокзале Сочи сотрудники полиции задержали 53-летнего приезжего из одной из республик Северного Кавказа, схожего по приметам с одним из разыскиваемых. При проведении личного досмотра у него обнаружили часть похищенных денег.

«Полицейские продолжают проведение мероприятий, направленных на установление и задержание всех лиц, причастных к совершению этого преступления», — добавила Волк.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи у мужчины на улице Пасечной 24 августа отобрали сумку с 30 млн рублей, полиция объявила план «Перехват». По данным СМИ, у задержанного изъяли 7 млн рублей.

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