Одного из рабочих после ДТП в Темрюкском районе объявили без вести пропавшим

Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены.

Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александр Сорокотяга.

«Спасены 34 человека. Один из работников предприятия — Михаил Сороколетов, 15.02.1983 года рождения, объявлен без вести пропавшим. Поисково-спасательные работы продолжаются», — цитирует Сорокотягу пресс-служба администрации Темрюкского района.

Список погибших в ДТП в Темрюкском районе можно посмотреть здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Спасательные работы на месте аварии прекратились, поисковые продолжаются.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП с автобусом — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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