Офицера разведки в Германии обвиняют в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура Германии предъявила обвинения в государственной измене сотруднику Федеральной разведывательной службы Карстену Л. и его посреднику Артуру Э., арестованным в прошлом году по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Отмечается, что в середине августа главный прокурор Германии предъявил обвинения обоим мужчинам в Верховный суд Берлина.

Им грозит пожизненное заключение. Из-за большого количества секретной информации ожидается, что суд пройдет в основном за закрытыми дверями. Обвинения также по большей части засекречены.

Карстен Л. был арестован в конце декабря 2022 года. По версии следствия, он пытался передать российской стороне информацию о позициях ракетоносцев HIMARS и ЗРК IRIS-T на Украине.