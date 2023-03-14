Официально! Мирзиёев завтра отправится в Турцию

Шавкат Мирзиёев 16 марта посетит Анкару, столицу Турции. Президент Узбекистана примет участие во внеочередном саммите лидеров Организации тюркских государств на тему «Управление стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь». Выступит в качестве трибуны, говорится в официальном сообщении.

Участники саммита обменяются мнениями о перспективах сотрудничества по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и оказанию гуманитарной помощи в рамках ТДТ.

Запланированы также двусторонние встречи в верхах.