Официально! Хамза Юсуф был избран первым министром Шотландии.

По результатам голосования в шотландском парламенте Хамза Юсуф, уроженец Пакистана, был официально избран первым министром Шотландии. Юсуф сменил Николу Стерджена, возглавлявшего партию и региональное правительство с 2014 года. 15 февраля этого года Стерджен объявил, что намерен покинуть пост лидера партии на фоне растущего недовольства шотландских избирателей приоритетами регионального правительства, в частности сохраняющимися проблемами в системах здравоохранения и образования.

Для справки. , Хамза Юсуф родился 7 апреля 1985 года в городе Глазго в семье пакистанского иммигранта Музаффара Юсуфа. Изучал политику в Университете Глазго. Избран в шотландский парламент в 2011 году. С 2012 по 2023 год работал на должностях министра иностранных дел и международного развития, министра транспорта и островов, секретаря юстиции Кабинета Министров, секретаря Кабинета Министров здравоохранения и социальной помощи.