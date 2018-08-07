Официальное число безработных в России составило 692 тыс. человек

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 0,91% от численности экономически активного населения.

С 25 июля по 1 августа численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 3,27 тыс. человек и составила 692,4 тыс. человек. Годом ранее этот показатель составлял 795,76 тыс. человек.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 53 регионах. По состоянию на 1 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 109, 36 тыс. человек.

По состоянию на 1 августа количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц, сообщает РИА «Новости».

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