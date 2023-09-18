Официальные лица США и Китая провели переговоры в течение 12 часов

Переговоры делегаций во главе с помощником президента США по национальным вопросам Джейком Салливаном и министром иностранных дел Китая Ван И, состоявшиеся на Мальте 16-17 сентября, длились 12 часов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Вашингтона.

“В течение двух дней стороны вели переговоры общей продолжительностью 12 часов”. Политик также подтвердил, что в ближайшие месяцы представители США и Китая организуют серию встреч для обсуждения проблем региона.

По его словам, «обе стороны подтвердили, что очень важно стабилизировать отношения между США и КНР». tdi

Ранее Белый дом сообщил, что Салливан и Ван И говорили о ситуации на Украине и Тайване.

По данным МИД России, сегодня, 18 сентября, состоится встреча глав внешнеполитических судов двух стран.