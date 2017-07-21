Официальный двойник Адриано Челентано выступит в Сочи

Впервые 1 августа в многофункциональном концертном зале «Роза Холл» с сольными концертами выступит официальный двойник Адриано Челентано — Маурицио Швейцер. Celentano Tribute Show существует уже 9 лет, и с 2008 года собирает аншлаги по всему миру.

В Сочи артист привезет специальную программу.

Маурицио Швейцер стал известным не только благодаря своему внешнему сходству со знаменитым итальянским артистом, но и благодаря своему невероятному таланту. Маурицио превосходно копирует все движения Челентано, и особенно хорошо ему удается знаменитая плавная походка. Помимо прочего, Швейцер прекрасно владеет голосом и в точности воспроизводит песни своего кумира.

Celentano Tribute Show — это живое выступление музыкальной группы во главе с Маурицио Швейцером (Maurizio Schweizer), который не только внешне похож на легендарного Челентано, но и обладает чрезвычайно схожим голосом, манерой исполнения, жестами и мимикой. Специально подобранные костюмы и яркие декорации создают уникальную атмосферу, делая шоу еще более красочным и запоминающимся. Гости мероприятия услышат самые известные хиты артиста: «Amore No», «Soli», «Susanna», «Il Tempo Se Ne Va», «Confessa».

Официальный двойник Челентано утверждает, что ему не нужно пользоваться гримом и другими специальными средствами для достижения сходства с артистом: по его словам, он и без этого похож на него. Мировой символ Италии, Челентано, признается, что его двойник — это настоящее спасение, ведь он уже не способен гастролировать в силу своего возраста и здоровья.

Швейцер рассказывает, что о его сходстве с итальянским артистом заговорили довольно давно: еще тогда, когда он был совсем маленьким. Как и каждый ребенок Швейцер мечтал о великом будущем. Одной мечтой из множества было стать футболистом. Но его ноги, похоже, начали танцевать сами по себе, поэтому попасть по мячу и заставить его лететь в нужном направлении почти не получалось. У Маурицио была музыкальная семья: отец и кузены были связаны с музыкой. Он начал петь, а когда подрос, люди вокруг начали замечать, что ему удается подражать Адриано лучше, чем другим артистам. «Именно тогда я начал смотреть фильмы с ним, пытался копировать движения», — говорит Маурицио.

Сейчас Швейцер много гастролирует по миру, и его концерты с одинаковым удовольствием посещают как взрослые, так и дети — у аудитории официального двойника Челентано нет возрастных и языковых ограничений. На его концертах работает переводчик, который переводит шутки, приветствия и остальную речь с итальянского. Русские, как и итальянцы, при общении большое значение придают мимике и жестам, а это большая часть образа Адриано.

Вернуться на ленту

Источник