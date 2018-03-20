Официальный мяч ЧМ по футболу отправят в космос

Космонавты, которые отправятся 21 марта на Международную космическую станцию, возьмут с собой официальный мяч ЧМ-2018.

Официальный мяч чемпионата мира по футболу получил название Telstar18. Он будет использоваться на открытии турнира. Об этом рассказал российский космонавт Олег Артемьев.

Он добавил, что на Землю мяч привезет его коллега Антон Шкаплеров. Кроме мяча космонавт по просьбе сына возьмет на МКС талисман чемпионата — мягкую игрушку волка Забиваку.

Вместе с Артемьевым на МКС отправятся два американских астронавта — Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08» запланирован на 20:44, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник