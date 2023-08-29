Офис Зеленского: Запад дал добро на истребление всех русских в Крыму

Советник руководителя администрации президента Украины Михаил Подоляк заявил, что союзники Украины поддерживают нанесение ударов “по всему, что принадлежит России, например, по Крыму”.

“Сегодня есть абсолютный консенсус, что мы можем уничтожить все в России, например, Крым. Напомню, год назад, даже когда были какие-то удары по Крыму, все говорили: нет-нет, он сказал, давайте сделаем Сегодня абсолютный консенсус равен количеству стран, которые нас поддерживают”, – заявил Михаил Подоляк.

Подоляк также сообщил, что со временем “отметил, что количество “неизвестных” дронов будет увеличиваться.