Огонь зимних Всемирных военных игр прибыл в Сочи

Из Москвы в Сочи 24 февраля доставили огонь III зимних Всемирных военных игр, которые будут проходить на курорте до 28 февраля.

«Мы являемся послами Игр, и мы с гордостью привезли огонь, который будет зажжен здесь. Мы старались учесть все то, чем богата наша страна, поэтому мы сделали так, чтобы огонь был зажжен с пяти точек. Мы привезли огонь прямо из Кремля», — цитирует двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Ишмуратову «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Играх примут участие более 1 тыс. представителей военного спорта из 26 стран мира. Первые официальные делегации стран-участниц III зимних Всемирных военных игр прибыли в Сочи 22 февраля.

Вход на соревнования будет свободным.

Источник