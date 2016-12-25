Ограничения на ввоз в РФ овощей из Турции не снимут до конца года

Россельхознадзор не будет снимать ограничения на поставку овощей из Турции в этом году.

Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«Да-да [в 2017 году]. Думаю, что в течение следующей недели уже не получится, потому что она предновогодняя», — сказал он, отвечая на вопрос, удастся ли договориться с Турцией до Нового года по частичному возобновлению поставок овощей в РФ.

Россельхознадзор занимается разработкой механизма контроля за этой продукцией совместно с турецкими коллегами. Ведомство опасается, что через крупные предприятия, которым планируется разрешить поставки, будет поступать продукция с небольших непроверенных предприятий.

Ранее Данкверт сообщал, что частично разрешить поставки овощей из Турции планируется в ближайшие дни, передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России с 1 января 2016 года действовует запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции.

В минсельхозе Турции 6 мая выразили надежду, что Россия отменит ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз РФ в июне призвал не торопиться снимать запрет на продукты из Турции.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано 16 августа сообщила, что РФ готова снять эмбарго, если турецкая сторона укрепит фитосанитарную безопасность своих фруктов, овощей и ягод. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров из Турции разрешили в начале октября.

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