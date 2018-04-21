Около 10 тыс. человек приняли участие в параде Кубанского казачьего войска

Мероприятие в Краснодаре прошло 21 апреля.

Казаков, а также представителей Союза казачьей молодежи на театральной площади Краснодара приветствовали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

На параде также присутствовали заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Вячеслав Косенков, премьер-министр Республики Адыгея Александр Наролин, прокурор края Сергей Табельский, глава УФСБ Кубани Игорь Колосов, первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по краю Андрей Маслов.

Торжества в честь 27-й годовщины со дня принятия закона «О реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества» начались в 10:00 у войскового собора святого благоверного князя Александра Невского. Праздничный молебен отслужил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. После казачьи расчеты выстроились у памятника Екатерины II и прошли строем по улице Красной до Театральной площади.

В 12:00 начался парад, который возглавил войсковой атаман Николай Долуда. Всего по площади прошли более 6 тыс. казаков и 3 тыс. участников Союза казачьей молодежи Кубани.

«Судьба казачества никогда не была простой. Мужественно проходя через все испытания и лишения, по первому зову казаки вставали на защиту своего Отечества, проявляя героизм и преданность Родине. И сегодня казачество является сплоченной и патриотически настроенной частью общества. Мы не раз доказывали это реальными делами», — сказал Долуда.

Он напомнил, что казаки Кубанского казачьего войска несут все виды государственной службы, совместно с полицией охраняют правопорядок. Под защитой казачьих охранных предприятий находятся 1 тыс. 846 социальных объектов, среди которых школы, детские сады, техникумы, профессиональные училища, поликлиники, банки. По словам Николая Долуды, не менее важная роль сегодня отводится развитию экономической деятельности казачьих обществ Кубанского войска.

«Казак во все времена был не только воином, но и землепашцем. Мы должны быть хозяевами своей земли, должны опираться на те традиции и обычаи, которые передали нам наши предки и которые были утрачены в годы лихолетья», — подчеркнул вице-губернатор.

Казачий парад, как и в прошлые годы, прошел в преддверии годовщины Великой Победы. По традиции в этот день председатель Совета стариков Кубанского казачьего войска Николай Рябцев и кадеты Кубанского казачьего корпуса имени атамана Бабыча возложат к Вечному огню на Всесвятском кладбище гирлянду, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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