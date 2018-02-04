Около 140 иностранных компаний подтвердили участие в инвестфоруме в Сочи

Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Всего на форуме ожидается около 4 тыс. участников — это представители российского и иностранного бизнеса — уже сегодня свое участие подтвердили порядка 140 иностранных компаний, главы субъектов РФ, эксперты, журналисты», — сказал губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, Сочи уже готов к встрече гостей, для участников мероприятия разработаны удобные транспортные маршруты. Губернатор добавил, что отдельное внимание регион уделил вопросам организации безопасности.

Помимо насыщенной деловой программы, для гостей и участников Форума власти предусмотрели различные культурные мероприятия.

«Во время форума пройдет XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Кроме того, будет организован забег по трассе «Формулы-1», хоккейный матч «Сборная Форума — Сборная правительства России», корпоративные игры в спортивном комплексе Александра Карелина», — уточнил глава региона.

Губернатор также отметил, что в этом году власти рекомендовали отельерам не завышать цены на проживание во время проведения форума, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи 15—16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

Стала известна деловая программа инвестфорума.

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