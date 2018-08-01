Около 2 тыс. предпринимателей Кубани получили региональную поддержку

За полгода краевой Фонд микрофинансирования выдал 254 микрозайма на общую сумму 362,1 млн рублей.

Благодаря Фонду развития бизнеса предприниматели получили кредитов и поручительств на сумму более 800 млн рублей в банках.

Как отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП Юрий Волков, наблюдается постоянно растущий спрос на все виды господдержки МСП, которые есть в крае. Это говорит об их эффективности. Он отметил, что система господдержки сейчас — это не только «дешевые деньги», которые необходимы предпринимателям, поэтому постоянно развиваются новые инструменты и институты поддержки регионального бизнеса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 18 июля открылся Региональный инжиниринговый центр при Фонде развития бизнеса Краснодарского края, который будет оказывать услуги по модернизации производства кубанским технологическим предпринимателям.

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