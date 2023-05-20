Около 20 тысяч железнодорожников намерены забастовать в Великобритании 2 июня.

Около 20 000 сотрудников 14 британских железнодорожных компаний примут участие в забастовке, запланированной на 2 июня.

Предстоящая забастовка запланирована британскими Железнодорожный, морской и транспортный союз RMT объявил в четверг, что его представители не могут договориться о рабочих местах, заработной плате и условиях труда.Забастовку объявил профсоюз Aslef.

Протесты направлены на то, чтобы добраться до Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» 3 июня.

В результате тысячи футбольных болельщиков могут добраться до лондонского стадиона «Уэмбли» только на машине или автобусе, что, как ожидается, вызовет большие пробки на дорогах.

Правительство и компании утверждают, что железнодорожная отрасль борется с финансовой стабильностью и должна изменить методы работы, чтобы повысить заработную плату, и отмечает, что предлагаемое повышение заработной платы значительно ниже инфляции, которая составила 10,2 процента в первом квартале. этого года.