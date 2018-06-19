Около 200 сочинских пенсионеров работают волонтерами ЧМ-2018

В городе во время чемпионата мира по футболу работают почти 1,6 тыс. добровольцев. Это не только студенты и старшеклассники.
Прежде чем приступить к работе, все участники прошли несколько этапов обучения. Сначала была теория.
«Второй тренинг, который мы проводили, — как раз умение работать в команде, стрессоустойчивость, умение общаться с людьми с инвалидностью», — отметил начальник управления молодежной политики Сочи Андрей Безроднов.
«Самое главное, конечно, поддерживаем настроение для болельщиков. Встречаем их, проводим, указываем места: стадион, центр выдачи билетов», — сказал волонтер чемпионата мира по футболу Георгий Гугешашвили.
Узнать волонтеров легко. Каждому выдают специальную экипировку с символикой чемпионата. Работать в Сочи добровольцы будут до конца спортивного праздника.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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