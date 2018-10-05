Около 300 курсантов Краснодарского университета МВД РФ приняли присягу

05 октября в 13:20

Мероприятие состоялось 5 октября. От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева будущих курсантов поздравил его заместитель Алексей Копайгородский.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель начальника ГУ МВД РФ по краю Виталий Наумейко, замруководителя СУ СК РФ по краю Александр Кондратенко и вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

В этом году ряды курсантов университета МВД пополнили 288 юношей и девушек. Это будущие следователи, эксперты-криминалисты, участковые, оперуполномоченные, сотрудники ГИБДД.

Перед государственным флагом РФ и знаменем вуза первокурсники поклялись защищать права и свободы человека и гражданина, а также достойно выполнять служебные обязанности. Начальник университета Александр Симоненко и почетные гости вручили курсантам первые служебные удостоверения.

«У вас есть великолепный профессорско-преподавательский состав, традиции учебного заведения — все условия, чтобы получить необходимое для предстоящей профессиональной деятельности. В будущем вы сможете принять участие во всероссийских и международных мероприятиях, которые часто принимает наш край», — отметил Алексей Копайгородский.

Во время мероприятия возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. В завершение курсанты прошли торжественным маршем под аккомпанемент духового оркестра, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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