«Около 3000 армян Карабаха будут эвакуированы» – правительство Армении

Правительство Армении объявило об эвакуации около 3 тысяч армян из Нагорного Карабаха. Кроме того, власти создадут гуманитарный центр для эвакуированных на пункте Корнидзор на границе с Карабахом. Об этом сообщает издание “Коммерсант”.

“По состоянию на 6:00 25 сентября в Армению из Карабаха въехали 2906 вынужденных переселенцев”, – сообщили в пресс-службе правительства.

Об этом сообщает издание “Коммерсант”.

“По состоянию на 6:00 25 сентября в Армению прибыли 2906 вынужденных переселенцев из Карабаха”. 20 сентября этого года российские миротворцы эвакуировали 2000 жителей Карабаха. Около тысячи эвакуированных — дети. Все эвакуированные размещены во временных жилых домах.

Эльчин Амирбеков, представитель президента Азербайджана по особым поручениям, заявил, что судьба армян, проживающих в Карабахе, является внутренним делом Азербайджана. При этом он заявил, что о возвращении армянского населения на родину не может быть и речи.

Премьер-министр Никол Пашинян пообещал, что Армения примет карабахских армян, если их жизнь в регионе станет невозможной.

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Напоминаем, что 19 сентября этого года Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. 20 сентября Армения приняла требования Азербайджана и согласилась вывести свои войска с территории.