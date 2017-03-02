Около 5% производимого на Кубани сахара будут продавать на бирже

С 6 марта Московская биржа и «Союзроссахар» начнут торговлю производными финансовыми инструментами, базисным активом которых будет белый сахар. В другие регионы России планируют продавать около 5 % производимого на Кубани сахара.

В Ассоциации предприятий сахарной промышленности агропромышленного комплекса Краснодарского края «Кубаньсахарпром» отмечают, что около 85% от производимых в крае 1,5 млн т сахара поставляется за его пределы.

«В прошлом году отпускная цена сахара была на уровне 38 рублей за кг, а в рознице — 45-48 рублей. Сегодня заводы реализуют свою продукцию по 30-32 рублей, а в магазинах цены остались прежние и наценка с 20% увеличилась до 40%», — отметил исполнительный директор «Кубаньсахарпрома» Алексей Катков.

По его словам, падение цен на сахар связано с излишком продукции.

На Московской бирже отметили, что для участников торгов будет доступно два финансовых инструмента: форвардные и своп-контракты. Поставочный своп-контракт может быть интересен производителям для привлечения рублевых денежных средств под товарное обеспечение.

По форвардному контракту продавец обязан в дату его исполнения передать покупателю товар в объеме, указанном в сделке, а покупатель — принять товар и уплатить продавцу зафиксированную в договоре сумму.

Директор департамента товарного рынка Мосбиржи Михаил Орленко пояснил, что такой инструмент расширит возможности для сбыта и приобретения продукции, поскольку любой участник, получивший допуск к торгам, сможет купить сахар на любом из аккредитованных складов и выбрать лучшую цену.

«В настоящее время завершена процедура аккредитации для склада, расположенного в Белгородской области. Еще ряд складов Краснодарского края и соседних с Кубанью регионов проходит аккредитацию», — отметил Орленко.

Из трех компаний — членов «Союзроссахара» («Продимекс», «Русагро» и «Доминант»), которые завершают аккредитацию для прямого доступа к торгам, заводами в Краснодарском крае располагают «Продимекс» и «Доминант», пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», замглавы ФАС Андрей Цыганов на экспертном совете в декабре 2016 года заявил, что ведомство поддерживает идею Московской биржи начать торги сахаром.

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