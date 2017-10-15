Около 9 тыс. участников фестиваля молодежи устроили танцевальный флешмоб в Сочи

Молодежь танцевала на «Медалс плаза» в Олимпийском парке в рамках поддерживающего шоу церемонии открытия.

Акция прошла под гимн форума — двуязычную композицию Love Is All That Matters («Только любовь имеет значение»).

Хедлайнером мероприятия стала румынская группа Morandi. Собравшиеся пели их хиты — Angels, Save Me и Colors.

Участники фестиваля сделали селфи на фоне выступления украинской группы Quest Pistols Show, вместе с певицей Леной Катиной, бывшей участницей группы «Тату», провозгласили: «Нас не догонят», а с Guru Groove Foundation — с песней Moscow признались в любви столице России, сообщает ТАСС.

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