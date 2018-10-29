Около Сочи пограничники поймали сбежавшего из дома подростка из Абхазии

Юноша признался пограничникам, что шел «в никуда».

На российско-абхазской границе пограничники задержали 16-летнего жителя Абхазии, который пытался перейти границу по железнодорожному мосту через реку Псоу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

После ссоры с родителями 16-летний подросток твердо решил уйти из дома и отправился через границу в Сочи. В России у него нет родственников.

Так как по существующему законодательству несовершеннолетние не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности, было принято решение о передаче школьника сотрудникам пограничного отряда СГБ Абхазии.

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