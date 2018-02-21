ОКР выплатил 15 млн долларов Международному олимпийскому комитету

Олимпийский комитет России выплатил указанную сумму на развитие глобальной антидопинговой системы.

МОК 5 декабря по итогам расследования информации о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи приостановил членство ОКР, но разрешил чистым российским спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом.

МОК также обязал ОКР внести 15 млн долларов на развитие глобальной антидопинговой системы. Глава делегации олимпийских атлетов из России в Пхенчхане Станислав Поздняков заявил, что 15 млн долларов должны быть выплачены МОК до конца Олимпийских игр — 2018, которые завершаются 25 февраля, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», CAS в день открытия Олимпиады 9 февраля отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров, не получивших от МОК приглашений на Игры в Пхенчхане. Российского керлингиста Александра Крушельницкого поймали на допинге. Дело Крушельницкого CAS рассмотрит 22 февраля.

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