Олаф Шолль: Китаю следует присоединиться к новым переговорам по ядерному разоружению

Новые переговоры по ядерному разоружению должны включать Китай.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он призвал страны мира к новые переговоры по ядерному разоружению: «В переговорах должны участвовать не только Россия и США, но и Китай. Также важной задачей остается предотвращение производства урана, которое могло бы способствовать производству ядерного оружия Ираном. “Поэтому необходимо использовать все возможности и взять на себя срочные обязательства, чтобы они никогда не были использованы”.

Напоминаем, что ядерное оружие не применялось в войнах с 1945 года. Недавно Россия пригрозила миру применением ядерного оружия.