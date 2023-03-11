Олаф Скоулз и Анналена Бербок конфликтуют?

Коалиционное правительство Германии не смогло договориться о формировании Совета национальной безопасности из-за разногласий по поводу того, кто его возглавит и как он будет функционировать, если страна будет создана, — сообщает Der Spiegel. Стратегия должна была быть принята на Мюнхенской конференции 17 февраля. Как сообщает Der Spiegel, этого не произошло из-за разногласий между Олафом Шольцем и Анналеной Бербок.

Стороны не могут договориться о расходах на оборону. В частности, “Зеленые” (немецкая партия с социал-демократической идеологией) скептически относятся к включению в стратегию плана Шольца по доведению расходов на оборону до 2 процентов ВВП.